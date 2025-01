Milan, senti Marianella: “Joao Felix fa ancora la differenza”

Il Milan è pronto a chiudere il primo colpo del calciomercato invernale. I rossoneri sarebbero a un passo dal concretizzare l'arrivo a Milano di Kyle Walker. Con il probabile arrivo dell'inglese, per le regole della FIGC, i rossoneri dovranno rinunciare a Marcus Rashford. Per questo fi fa il nome di Joao Felix, che il Chelsea potrebbe cedere al Diavolo in prestito con diritto di riscatto. Massimo Marianella, telecronista esperto della Premier League, ha parlato del possibile colpo del Diavolo a Sky Sport, durante 'Calciomercato L'Originale'. Ecco il suo pensiero.