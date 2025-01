Kyle Walker dovrebbe essere il primo colpo di calciomercato del Milan. Con quale formula arriverà? Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe dovuto liberare a zero dal Manchester City, ma 'La Gazzetta dello Sport' parla di altro. Secondo la rosea arriverà quasi certamente con un prestito da 1 milione, un diritto di riscatto da 5 milioni e firmerà in rossonero fino al 2027. Un periodo di sei mesi per valutare il suo inserimento in rossonero e le sue capacità in Serie A. Anche sull’ingaggio del giocatore l’intesa può essere facilmente raggiunta: il City garantisce a Walker sei milioni da qui all’estate 2026, il Milan potrebbe spalmare la stessa cifra fino al 2027.