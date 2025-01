Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Sky Calciomercato - L'Originale', soffermandosi in modo particolare sul possibile arrivo di Kyle Walker al Milan. Il giornalista della nota emittente, infatti, ha spiegato come i rossoneri abbiano definitivamente messo le mani sul difensore inglese. Questo per diversi motivi.