Nella giornata di domani, sabato 18 gennaio , alle ore 18:00 , l''Allianz Stadium' di Torino sarà teatro del match tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per la 21^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri vengono da un successo contro il Como di vitale importanza, anche se la prestazione offerta non è stata particolarmente brillante.

Il tecnico Sérgio Conceicao potrebbe fare un paio di cambi secondo quanto riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci dovrebbe essere il solito Mike Maignan. In difesa, sulle fasce, ci saranno Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. Al centro agiranno Fikayo Tomori e Matteo Gabbia al posto dell'infortunato Malick Thiaw, mentre a centrocampo ci sarà la coppia composta da Youssouf Fofana e Ismael Bennacer. In attacco Yunus Musah e Rafael Leao giocheranno ai lati di Tijjani Reijnders. Tutti e tre alle spalle di Tammy Abraham. Assente come noto Christian Pulisic per infortunio.