Allenatore, Guardiola al Milan in estate? Svelata la sua reale volontà

Nella giornata odierna è giunta un'indiscrezione che avrebbe davvero del clamoroso se fosse confermata: Pep Guardiola , o meglio lo staff dell'allenatore del Manchester City , avrebbe fantasticato di sedersi sulla panchina del Milan . Ma procediamo con ordine. Come noto il club rossonero al termine della passata stagione ha deciso di separarsi da Stefano Pioli , che aveva conquistato uno Scudetto e raggiunto la semifinale in Champions League . A quel punto, tra tutti i nomi disponibili si è scelto di puntare su Paulo Fonseca. Il quale poi è stato esonerato al termine del 2024 per prendere Sérgio Conceicao e provare a risollevare l'annata.

Allenatore Milan, Guardiola poteva arrivare? Ecco il clamoroso retroscena

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Corriere della Sera', nell'edizione in edicola questa mattina, e in particolare da Paolo Condò, autore dell'articolo in questione, lo staff di Pep Guardiola avrebbe fantasticato di trasferirsi al Milan. Questo perché i rossoneri venivano ritenuti il club italiano più aperto alla sua filosofia. Arrigo Sacchi, ad esempio, è sempre stato uno dei punti di riferimento per lui. Chi gli stava vicino riteneva che la sua esperienza al Manchester City fosse conclusa. Lui, però, ha deciso addirittura di rinnovare il proprio contratto.