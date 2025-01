Giungono ulteriori interessanti novità sul contratto che potrebbe legare Kyle Walker al Milan in caso di trasferimento. Nella giornata odierna, infatti, sono piovute conferme in merito alla chiusura sempre più vicina dell'affare per portare in rossonero il terzino inglese del Manchester City . Un colpo che sarebbe senza dubbio in controtendenza rispetto alla politica adottata dal Diavolo negli ultimi anni, ma che allo stesso tempo garantirebbe una certa dose di esperienza al gruppo squadra.

Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg, giornalista di 'Sky Sport Deutschland', in un post pubblicato sul proprio profilo 'X', il Milan sarebbe in trattativa avanzata per portare Kyle Walker in Italia. Il terzino inglese sarebbe inoltre molto ansioso di trasferirsi in rossonero. Per quanto concerne i dettagli si parla della possibilità di un contratto almeno fino al 2027, quindi un biennale.