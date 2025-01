Calciomercato Milan, Joao Felix: serve un prestito ‘particolare’. I dettagli

L’arrivo di Kyle Walker , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', esclude il possibile arrivo al Milan di Marcus Rashford (entrambi inglesi, ne può arrivare solo uno) e spinge in alto le possibilità di Joao Felix . Il portoghese sarebbe una precisa richiesta di Sergio Conceicao . Sarebbe stato proprio l'allenatore rossonero a suggerire il cambio di piano e la società starebbe provando il massimo per chiudere il colpo di calciomercato . Il Diavolo avrebbe iniziato a lavorare su Joao Felix , assistito da Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Conceicao . L'operazione di calciomercato si dovrebbe basare su un prestito , ma il Milan dovrebbe accelerare, ecco perché.

Calciomercato Milan, Joao Felix richiesta di Conceicao: pressing e contatti

Il Chelsea, scrive la rosea, ha a disposizione un solo slot per prestare un giocare all’estero. Per questo il Milan deve muoversi, con il Chelsea che potrebbe pensare di prestare Chillwell, completamente fuori dai piani di Maresca. Joao Felix, invece, ha giocato in questa stagione, nonostante la presenza di Cole Palmer. Il Chelsea, si legge, non avrebbe fretta di prestare il portoghese, ma il Milan conta sul lavoro di Jorge Mendes. I Blues avrebbero sondato il campo per Jamie Bynoe-Gittens del Borussia Dortmund e starebbero discutendo di uno scambio con il Bayern tra Tell e Nkunku. Partisse quest’ultimo, per il Milan avere Joao Felix potrebbe essere più difficile. Dopo i primi contatti che ci sono già stati, nelle prossime ore ci potrebbe essere un pressing sempre più forte e importante. L’obiettivo sarebbe quello di convincere il Chelsea inserendo un diritto di riscatto intorno ai 35 milioni nell’estate del 2026. Servirebbe un prestito di sei mesi e poi rinnovarlo per un altro anno. Non una trattativa di calciomercato facile da portare al termine, ma i rossoneri continuano a lavorare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, rivoluzione invernale. Il clamoroso scenario dell'esperto>>>