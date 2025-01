Milan, l’esperto: “Ecco a quale cifra sarebbe conveniente Joao Felix”

Su Kyle Walker: "Non una priorità ma una solida realtà (cit.) Calabria e Florenzi vanno in scadenza, Emerson non piace quasi a nessuno. E Jimenez non è definitivamente nostro (può tornare al Real appena lo decide il club spagnolo). Ben venga il capitano del City e della nazionale inglese. Il nostro spogliatoio ha bisogno anche di personalità vincenti e di carisma. Siamo già pieni di ragazzi su cui scommettere e che devono formarsi". LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, le probabili formazioni: Pulisic out. Al suo posto una sorpresa? >>>