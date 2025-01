Nelle ultime ore si è parlato molto dell'interesse del Milan per Joao Felix , ma secondo le ultime indiscrezioni i rossoneri sarebbero sulle tracce anche di un altro 'scarto' del Chelsea , ovvero Christopher Nkunku . Come noto il Diavolo ha puntato tutto su Marcus Rashford nei giorni scorsi, per cui ci sarebbe stato anche un incontro con il fratello-agente Dwaine Mainard . La possibilità di ingaggiare un solo inglese e la contemporanea concorrenza di Borussia Dortmund e Barcellona hanno spinto il club di via Aldo Rossi a spostare la propria attenzione su Kyle Walker , in uscita dal Manchester City .

Calciomercato Milan, spunta un'altra alternativa a Rashford: rossoneri su Nkunku

Questo ha inevitabilmente costretto il Milan a virare su un altro profilo in attacco e per l'appunto questo sarebbe stato identificato in Joao Felix. Secondo quanto riferito da Graeme Bailey, della testata 'TBR Football', non ci sarebbe solo il lusitano sulla lista della dirigenza rossonera. Il Diavolo vorrebbe parlare con il Chelsea anche per Christopher Nkunku. Quest'ultimo, a differenza del compagno di squadra, sarebbe più propenso a trasferirsi a gennaio in prestito, ma i Blues lo vorrebbero vendere a titolo definitivo.