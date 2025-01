Calciomercato Milan, contatti per Joao Felix: ecco la risposta del Chelsea

Nella giornata odierna è uscita la notizia dell'interesse da parte del Milan per Joao Felix, calciatore del Chelsea, già per questa sessione invernale di calciomercato. I rossoneri, infatti, negli ultimi giorni starebbero incontrando delle difficoltà legate al possibile trasferimento di Marcus Rashford. In primis per la grande concorrenza da parte di altre big europee, quali il Barcellona e il Borussia Dortmund, e poi anche a causa della possibilità di ingaggiare un solo calciatore extra-comunitario. E contemporaneamente è molto forte l'interesse anche per Kyle Walker. Il problema, come detto, è che il Diavolo ne potrebbe acquisire solo uno dei due.