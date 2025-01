Calciomercato Milan, Rashford: lo United non apre! Le ultime

Calciomercato Milan, il tema di questo mese di gennaio resta sempre quello: il possibile colpo in entrata in attacco. Il nome più caldo e chiacchierato resta quello di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Sull'inglese ci sarebbe il pressing di tante squadre, tra cui il Barcellona. Il giocatore non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e non arrivano novità incoraggianti per il Diavolo. Ecco do che si tratta.