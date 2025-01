Calciomercato Milan, Marchetti: “Rashford, barcellona avanti. La volontà…”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport 24, ha parlato delle ultime novità per quanto riguarda il Milan e il possibile colpo in entrata Rashford. Sul giocatore ci sarebbe anche il Barcellona. Ecco le ultime novità. "Oggi sarebbe dovuta essere giornata importante per sciogliere gli ultimi dubbi in casa Rashford, ancora non lo è stata. C'erano lui e Kolo Muani per le squadre che oggi cercano un attaccante: il francese ha scelto e rimane Rashford, aumenta la pressione su di lui".