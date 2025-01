Cosa significa tutto ciò? Che al di là della gestione delle interviste in casa o in trasferta, per cui non è riportata alcuna specifica, l'allenatore deve garantire il 50% di interviste prima delle partite. Che queste siano concentrate nelle prime 15 gare o nelle ultime 15 poco importa. L'aspetto fondamentale è che non può scendere sotto quella soglia. A conti fatti, quindi, Sérgio Conceicao si è mostrato indisposto per il nulla, dal momento in cui è obbligato a fare queste interviste. Una volta ogni due settimane, di media, è un sacrificio che dovrà fare. LEGGI ANCHE: Milan, l'inghippo Okafor e il dubbio Rashford: ma la priorità sul mercato è un'altra>>>