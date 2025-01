Il Milan, a differenza di altre società di Serie A, in questi primi giorni di mercato non ha ancora acquisito nessuno e, al di là delle indiscrezioni che circolano, di mosse effettive non ne ha fatte fino a questo momento. Il nome che sembra essere più caldo è quello di Marcus Rashford, profilo che alletta molto i tifosi. E che però allo stesso tempo costa molto a livello economico. Non tanto per la richiesta del Manchester United, che sarebbe ben contento di lasciarlo partire in prestito, quanto per l'ingaggio dell'inglese, per cui i Red Devils non sarebbero disposti a scendere a patti.