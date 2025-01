Dopo una pioggia di critiche incessante, che lo ha colpito dal suo arrivo in rossonero, Emerson Royal si è preso una piccola rivincita in Como-Milan, recupero della 19^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il terzino brasiliano, infatti, al termine dell'incontro, è stato eletto MVP dell'incontro, o per meglio dire 'Panini Player of the Match'. Questo perché si è reso protagonista di una prestazione più che sufficiente. Magari non tanto a livello difensivo, dove in alcuni momenti in particolare ha sofferto Alieu Fadera, quanto in fase avanzata, dove ha trovato un buon feeling soprattutto con Alex Jimenez e ha spinto parecchio.