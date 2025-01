Como-Milan, Emerson Royal si aggiudica il Panini Player of the Match

Ieri, il Milan ha vinto 1-2 contro il Como ed Emerson Royal si è aggiudicato il Panini Player of the Match nel giorno del suo compleanno.

Ieri, il Milan ha vinto 1-2 in casa del Como il recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/2025 . I padroni di casa hanno sbloccato il match grazie al gol di Assane Diao , mentre per i rossoneri hanno segnato, nel giro di 5 minuti, Theo Hernandez e Rafael Leao .

Ieri è stata una giornata da ricordare per Emerson Royal che, oltre ad aver compiuto 26 anni, si è aggiudicato il Panini Player of the Match di Como-Milan. La Serie A assegna questo premio individuale al migliore in campo di una partita di campionato.