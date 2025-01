Calciomercato Milan, Rashford decide anche per Walker: le ultime news

Certo, non è in piena forma, ma l' infortunio al polpaccio di dicembre è superato. A far crollare il tutto sarebbero state delle discrepanze economiche tra l'entourage del calciatore e il club di proprietà della 'RedBull'. Okafor, dunque, da oggi tornerà a disposizione dell'allenatore Sérgio Conceição .

Gli farebbe posto in lista , eventualmente, Luka Jović , che piace al Cagliari e al Monaco . Dall'esito della trattativa con Rashford, poi, è legato anche - in maniera indissolubile - il futuro di Walker. Il Milan, infatti, tiene in stand-by il terzino destro inglese del Manchester City , classe 1990 .

Per normative federali, potrà tesserare soltanto uno dei due calciatori britannici in questa finestra di calciomercato. Se i rossoneri non riusciranno a chiudere per Rashford, a quel punto affonderanno su Walker. Che, a quanto pare, oltre a non aver voluto giocare ieri la sfida in casa del Brentford, sembra abbia già salutato tutti i compagni con una festa qualche giorno fa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, niente Rashford? Colpo in canna … grazie al Napoli >>>