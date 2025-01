Calciomercato Milan, Schira: “Contatti tra il Monaco e Jovic”

Il Milan, in questa sessione di calciomercato invernale, sta cercando una sistemazione per alcuni esuberi: uno di questi è Luka Jovic. L'attaccante serbo ha visto pochissimo il campo per due motivi: le scelte tecniche di Paulo Fonseca prima e Sergio Conceicao ora; la pubalgia che l'ha tenuto fermo per diversi mesi. Da poco è tornato a disposizione e, anche se non è sceso in campo, ha vinto la Supercoppa Italiana coi rossoneri.