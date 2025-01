Calciomercato Milan, niente Rashford? Colpo in canna … grazie al Napoli

Ieri sera il Milan di Sérgio Conceição ha vinto in rimonta, 1-2, sul campo del Como grazie ai gol di Theo Hernández e Rafael Leão sotto gli occhi del Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović e del direttore tecnico, Geoffrey Moncada: ovvero, gli uomini deputati a rinforzare la squadra in questo calciomercato invernale. Il Milan avrebbe bisogno di 3-4 innesti di qualità per tornare competitivo su tutti i fronti, ma comincia a serpeggiare l'idea che il club non abbia poi così tanta intenzione di aprire il portafoglio. Qualcosa, però, andrà necessariamente fatto. PROSSIMA SCHEDA