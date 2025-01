Saltato il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Lipsia in questa sessione invernale di calciomercato. Ma per lo svizzero non finisce qui

Daniele Triolo Redattore 15 gennaio 2025 (modifica il 15 gennaio 2025 | 09:40)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come sia saltato il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al RB Lipsia in questa sessione invernale di calciomercato. L'attaccante svizzero, classe 2000, era volato l'altro ieri in Germania per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il club tedesco, di proprietà del colosso austriaco 'RedBull'.

Calciomercato Milan - Niente RB Lipsia per Okafor! — Dopo l'esito dei test medici, però, il RB Lipsia ha fatto dietrofront, mandando a monte l'affare e rispedendo indietro il giocatore, tornato a Milano nella serata di ieri mentre il Diavolo era di scena al 'Sinigaglia' di Como per il recupero di campionato. Saltata, dunque, una cessione in prestito oneroso per 2 milioni di euro e la possibilità, qualora il RB Lipsia avesse esercitato il diritto di riscatto per Okafor la prossima estate, di incassarne altri 26.