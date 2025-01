Walker, sarà Milan o Inter? Intanto lui saluta il Man City con una festa

Negli ultimi giorni, l'inglese ha avanzato una richiesta al Milan: contratto fino al 2027 e 4 milioni di euro a stagione . I rossoneri, per le norme della FIGC , possono prendere solo un inglese e, per questo, stanno valutando se prendere lui o Marcus Rashford , attaccante del Manchester United ormai finito fuori dal progetto di Ruben Amorim .

Come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, su Walker non c'è solo il Milan, ma anche l'Inter. Il terzino del Manchester City ha dato una festa d'addio prima del possibile trasferimento in rossonero.