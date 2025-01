Noah Okafor non lascerà più il Milan in questo calciomercato invernale per trasferirsi al RB Lipsia: ecco perché i tedeschi hanno rinunciato

Daniele Triolo Redattore 14 gennaio 2025 (modifica il 14 gennaio 2025 | 12:12)

Incredibile, ma vero: Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000, non si trasferirà più dal Milan al RB Lipsia in questa sessione invernale di calciomercato. Il giocatore, ieri, era partito da Milano alla volta della Germania per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con il nuovo club. Ma, evidentemente, qualcosa è andato storto.