Milan-Fiorentina, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE News

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2) : De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Meazza' di San Siro in Milano, la sfida Milan-Fiorentina, partita della 31^ giornata della Serie A 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.