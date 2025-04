Milan-Fiorentina, Furlani: “Paratici? Stiamo valutando. L’obiettivo…”

"Paratici? Tre giorni fa dissi che non commentiamo sui nomi. Non è stata presa nessuna decisione, la realtà delle cose è che siamo dove eravamo tre giorni fa. Stiamo ancora valutando. Sappiamo che è aprile, che la preparazione per la nuova stagione inizia già adesso. La cosa importante è scegliere la persona o le persone giuste che faranno bene al Milan. Dobbiamo chiudere al meglio la stagione e guardiamo ancora alla possibilità di andare in Champions League".