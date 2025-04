Milan-Fiorentina, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

( fonte: acmilan.com ) - Il Milan si prepara ad affrontare la Fiorentina nella 31ª giornata di Serie A , in programma il 5 aprile alle 20.45 a San Siro. La squadra allenata da Sérgio Conceição cercherà di riscattarsi dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Napoli, mentre la Fiorentina, guidata da Palladino, arriva con l'intento di consolidare la propria posizione in classifica . Con entrambe le squadre desiderose di ottenere punti preziosi, ci aspettiamo una partita avvincente. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview .

Il Milan arriva a questa sfida dopo un periodo altalenante in campionato. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno subito una sconfitta per 2-1 contro il Napoli, mentre in Coppa Italia hanno pareggiato 1-1 contro l'Inter nell'andata delle Semifinali. Nonostante le difficoltà, la squadra di Mister Conceição ha mostrato sprazzi di buon gioco e determinazione. La sfida contro la Fiorentina rappresenta un'opportunità per ritrovare la vittoria e migliorare la posizione in classifica, per continuare a inseguire un posto in Europa nella prossima stagione. Tra i rossoneri squalificato Jiménez e diffidato Bondo, assenti per infortunio Emerson Royal e Loftus-Cheek, possibile il rientro di Musah dopo la febbre di questa settimana.