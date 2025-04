Milan, perché vendere Thiaw? I numeri parlano. Non è un caso…

Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali col Milan grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Dalla grafica possiamo vedere di quanto i numeri stagionali in Serie A di Thiaw siano molto simili a quelli dei centrali più valutati da Sofascore. E allora perché se ne parla sempre come possibile pedina in partenza dal Milan durante la prossima sessione di calciomercato? È vero i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate sia a livello dirigenziale che a livello di panchina e rosa, ma si dovrà pur partire da qualche pedina fondamentale in ogni reparto. Thiaw è sembrato uno dei perni della difesa, nonostante ci sia stata molta rotazione nel reparto. Certo sarebbe una plusvalenza garantita per le casse del club, ma Thiaw dà già sicurezze importanti e non è un caso che piaccia a club importanti come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Il Milan farebbe bene a pensarci più volte prima di cederlo, visto che ha ancora ampi margini di miglioramento vista l'età (classe 2001). Vedremo quali saranno i piani dei rossoneri per il futuro. LEGGI ANCHE: Sconfitta per il Milan Primavera contro il Cesena. Ecco le pagelle dei rossoneri>>>