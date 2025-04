Primavera – Pagelle Cesena-Milan 2-0: disastro Nissen, si salva Liberali

Il primo tempo viaggia a ritmi alterni: prima un'occasione per parte, poi una gara a senso unico. Al 29', infatti, si stappa il match e la bilancia pende tutta dalla parte del Cesena: Giovannini sblocca il match risolvendo al meglio un contropiede. Nel recupero un autogol di Nissen regala il raddoppio ai bianconeri. Il secondo tempo si apre con una buona reazione da parte del Milan, ma Perrucci e Scotti sono imprecisi. Il Cesena non si abbassa e continua a spingere costringendo Longoni all'intervento. Termina 2-0 per i padroni di casa.