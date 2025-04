Calciomercato Milan, valutazioni in corso su Thiaw: le ultime news

Ma su Thiaw c'è anche il Bayern Monaco . L'allenatore dei bavaresi, Vincent Kompany , mercoledì sera era a 'San Siro' per il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter . Un po' per seguire i nerazzurri, prossimi rivali negli ottavi di finale di Champions League e un po' per monitorare i progressi di Thiaw da vicino.

Potrebbe andare via per 25-30 milioni

Thiaw, ha riferito il quotidiano romano, ha molto appeal in Germania e in estate potrebbe scatenarsi un’asta tra club della Bundesliga. Sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027, il giocatore potrebbe partire in estate per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Valutazioni in corso, si deciderà il suo destino a giugno con il direttore sportivo e il nuovo allenatore. LEGGI ANCHE: Incredibile Milan, salta Paratici: non sarà il direttore sportivo. I motivi >>>