Emiliano Guadagnoli Redattore 5 aprile 2025 (modifica il 5 aprile 2025 | 12:07)

La Curva Sud Milano ha esposto in casa e in trasferta uno striscione che recitava 'Solo per la maglia' per protestare contro il rendimento stagionale del Milan. Contro la Fiorentina, però, sarà vietata l'esposizione anche di questo striscione. Ecco il post social che spiega i motivi e non solo da parte del tifo organizzato rossonero.

Milan, la Curva Sud protesta: "Repressione ingiustificata". Ecco il motivo —

"Oggi, oltre al solito divieto che persiste da mesi e che vieta l'esposizione di qualsiasi striscione o bandiera che faccia riferimento ai gruppi del 2°blu, non potremo più esporre neanche lo striscione SOLO PER LA MAGLIA, sempre per una decisione imposta dal GOS e dalla Questura. Questo è l'ennesimo episodio di repressione ingiustificata, dove non ci viene concesso praticamente più nulla per fare il tifo, nel silenzio generale di tutti gli addetti ai lavori".