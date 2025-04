Milan-Fiorentina, Reijnders probabile titolare: come cambia la formazione di Conceicao

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Tijjani Reijnders, non al meglio ieri per un problema influenzale, farà comunque parte dei convocati per la sfida contro la Fiorentina e dovrebbe partire dal primo minuto. Per la sfida di San Siro, Sergio Conceicao si affiderà al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Maignan; difesa con Thiaw–Tomori, esterni Walker e Theo. A centrocampo dovrebbe quindi giocare Reijnders al fianco Fofana. Dietro alla punta Abraham spazio a Chukwueze, Pulisic e Leao. Ecco la probabile formazione rossonera per Milan-Fiorentina