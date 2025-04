Braglia duro contro la proprietà: “La gestione Redbird è fallimentare”

"E' l'ennesima figura di questa società. In una società dove funziona tutto si arriva agli obiettivi. Il fatto di non prendere un ds per una clausola credo che debba far riflettere. Chi è che comanda? Al Milan si è fallito tutto. Paratici? Credo che sia un uomo di calcio, bisogna vedere se i motivi della frenata siano veri. La gestione RedBird è fallimentare, tutte le scelte fatte dopo Pioli sono state una sorta di mettere una pezza".