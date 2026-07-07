Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Dopo aver chiuso la trattativa che farà arrivare a Milano Mario Gila dalla Lazio, i rossoneri continuano a lavorare sul fronte mercato. In lista risultano esserci anche due giovani: Valdepenas e Karetsas, ma prima bisogna cedere. Si complica, invece, l'addio di Gimenez. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato Milan, chiuso Gila

Prende campo l'idea Karetsas

Il nome dal Real Madrid

Ilè ad un passo dall'acquisto didifensore dellaecondo diversi giornalisti, tra cuic'è già un accordo verbale per circa 30 milioni di euro. Il difensore ha chiesto personalmente di trasferirsi a Milano e firmerà un contratto di cinque anni da 4,5 milioni di euro a stagione. Da non dimenticare fattore Real Madrid: il club spagnolo incasserà circa il 50% del trasferimento grazie alla clausola concordata al momento del suo addio in Spagna.Ilè tornato a seguire, trequartista classe 2007 del Genk e della nazionale greca. Secondo quanto riferito dail giocatore è molto apprezzato dalla dirigenza rossonera ma il costo del suo cartellino è abbastanza elevato: stiamo parlando, infatti, di 35-40 milioni di euro. L'eventuale trattativa, però, dipenderà anche dal futuro: infatti in casa Milan dovranno essere effettuate prima delle cessioni, in primis quella diLeao: solo dopo una sua possibile cessione, i rossoneri potrebbero affondare il colpo.Ildopo aver chiusopotrebbe far partire alcune cessioni, tra cui quella die il giovane Odogu, che potrebbe essere ceduto in prestito per trovare maggiore spazio. In caso di addio di quest'ultimo, ilvalutadifensore classe 2006 delIl talento spagnolo, già seguito in passato dai rossoneri, piace anche a

Il giovane piace molto anche a Rúben Amorim, proprio perché è un mancino versatile che può essere utilizzato sia come centrale sia come terzino sinistro. Un possibile accordo potrebbe seguire la formula già usata dal Madrid in passato: un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

Milan, si complica la cessione di Gimenez?

La stagione diè stata molto deludente, e questo lo sappiamo tutti. Con i rossoneri, infatti, non ha segnato in ben 16 partite di campionato, anche a casa degli infortuni, e con il Messico ha avuto un ruolo marginale, senza gol né assist in questo Mondiale. Nell'ultima gara controinoltre, ha riportato un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per ben due mesi e mezzo.

L'infortunio rimediato rende ancora più difficile una sua possibile cessione: il Milan vorrebbe venderlo ma l'interesse dell'Orlando City e del Porto si sarebbe raffreddato. A scendere è stato anche il valore di mercato, arrivato fino a 18 milioni di euro.