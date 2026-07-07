Le ultime notizie di calciomercato: dalla trattativa conclusa per Gila alla possibile cessione di Gimenez, ecco le top news della giornata di oggi
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Giornata intensa tra le mura di Casa Milan. Dopo aver chiuso la trattativa che farà arrivare a Milano Mario Gila dalla Lazio, i rossoneri continuano a lavorare sul fronte mercato. In lista risultano esserci anche due giovani: Valdepenas e Karetsas, ma prima bisogna cedere. Si complica, invece, l'addio di Gimenez. Ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.
Calciomercato Milan, chiuso GilaIl Milan è ad un passo dall'acquisto di Mario Gila, difensore della Lazio. Secondo diversi giornalisti, tra cui Fabrizio Romano, c'è già un accordo verbale per circa 30 milioni di euro. Il difensore ha chiesto personalmente di trasferirsi a Milano e firmerà un contratto di cinque anni da 4,5 milioni di euro a stagione. Da non dimenticare fattore Real Madrid: il club spagnolo incasserà circa il 50% del trasferimento grazie alla clausola concordata al momento del suo addio in Spagna.
Prende campo l'idea KaretsasIl Milan è tornato a seguire Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk e della nazionale greca. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il giocatore è molto apprezzato dalla dirigenza rossonera ma il costo del suo cartellino è abbastanza elevato: stiamo parlando, infatti, di 35-40 milioni di euro. L'eventuale trattativa, però, dipenderà anche dal futuro: infatti in casa Milan dovranno essere effettuate prima delle cessioni, in primis quella di Rafael Leao: solo dopo una sua possibile cessione, i rossoneri potrebbero affondare il colpo.
Il nome dal Real MadridIl Milan dopo aver chiuso Mario Gila potrebbe far partire alcune cessioni, tra cui quella di Fikayo Tomori e il giovane Odogu, che potrebbe essere ceduto in prestito per trovare maggiore spazio. In caso di addio di quest'ultimo, il Milan valuta Víctor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid. Il talento spagnolo, già seguito in passato dai rossoneri, piace anche a Fiorentina e Bologna.
Il giovane piace molto anche a Rúben Amorim, proprio perché è un mancino versatile che può essere utilizzato sia come centrale sia come terzino sinistro. Un possibile accordo potrebbe seguire la formula già usata dal Madrid in passato: un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.
Milan, si complica la cessione di Gimenez?La stagione di Santiago Gimenez è stata molto deludente, e questo lo sappiamo tutti. Con i rossoneri, infatti, non ha segnato in ben 16 partite di campionato, anche a casa degli infortuni, e con il Messico ha avuto un ruolo marginale, senza gol né assist in questo Mondiale. Nell'ultima gara contro l'Inghilterra inoltre, ha riportato un infortunio alla caviglia che lo terrà fuori per ben due mesi e mezzo.
L'infortunio rimediato rende ancora più difficile una sua possibile cessione: il Milan vorrebbe venderlo ma l'interesse dell'Orlando City e del Porto si sarebbe raffreddato. A scendere è stato anche il valore di mercato, arrivato fino a 18 milioni di euro.
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