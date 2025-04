Mirabelli: “Milan? Costruita un’ottima squadra, ma è mancata la scelta dell’allenatore”

Il direttore sportivo del Padova ed ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate ai rossoneri

Il direttore sportivo del Padova ed ex dirigente del Milan , Massimiliano Mirabelli , è intervenuto a Radio Firenze Viola per rilasciare un’intervista legata al Milan . Ecco, di seguito, le sue parole:

Qual è il motivo principale per cui una squadra come il Milan fatica così tanto?

"Non era facile sostituire Pioli, questo l'ho sempre detto. Ma sono anche dell'idea che al Milan sia stata costruita un'ottima squadra. Quello che è mancato è stata la scelta corretta della guida tecnica. Sono certo che con un altro allenatore sarebbe molto più in alto in classifica".