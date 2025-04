Conceicao imbattuto nei Derby: impresa riuscita solo ad Allegri nel 2010-2011

Il primo derby stagionale, infatti, aveva visto il Milan trionfare 2-1 in campionato grazie a un gol decisivo di Matteo Gabbia. Successivamente, è arrivata la vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter, conquistata con una rimonta da 2-1 a 3-2 in Arabia Saudita, nella seconda partita di Conceicao come allenatore rossonero. Poi, il ritorno in campionato è terminato con un pareggio 1-1, così come il recente incontro in Coppa Italia.