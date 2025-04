Di marzio: “Paratici? Il Milan ha scelto legittimamente di cambiare strada”

San Siro si prepara ad ospitare Milan-Fiorentina, partita che chiude il programma del sabato di Serie A e valida per il 31° turno del campionato. Per i rossoneri, questo match è fondamentale per sperare ancora in un posto in Europa League, mentre il sogno Champions sembra ormai sfumare. Nel pre-partita, durante la trasmissione di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Gianluca Di Marzio, che ha commentato la situazione legata a Fabio Paratici, offrendo le sue opinioni sull'argomento.