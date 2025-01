Milan, senti Zola: “Rashford o Walker? Vi presento io i due inglesi”

Su cosa potrebbe dare il numero 10 dei 'Red Devils' al Milan: «Lui è sicuramente veloce e forte tecnicamente. In Italia potrebbe avere un rendimento importante, ma dipende da lui: per me da anni poteva essere l’MVP della Premier e invece non lo è mai stato».

Su Zlatan Ibrahimović che ha detto come Rashford possa fare la differenza in tutti i ruoli dell'attacco: «Vero, ma lui dà il massimo a sinistra: è quella la posizione nella quale ha giocato di più con lo United. A destra in questi anni lo hanno utilizzato di meno, mentre il ruolo di centravanti qualche volta in più l’ha fatto. A sinistra il Milan ha Rafael Leão, e quindi Rashford potrebbe essere la sua alternativa, oppure potrebbe agire da numero nove. Tecnicamente è bravo, tatticamente è intelligente e con la sua rapidità può attaccare bene lo spazio: eventualmente dipenderà dalla sua disponibilità ad adattarsi a un ruolo che richiede concentrazione e un po’ di tempo per capire i movimenti».

Su Walker che ha recitato un ruolo chiave al City in questi anni: «Parlare di Walker è come scoprire l’acqua calda. Si tratta di un calciatore fisicamente di altissimo livello e da questo punto di vista anche in Serie A potrebbe fare la differenza. Arriverebbe da un torneo che a livello fisico è il più impegnativo d’Europa e quindi sarebbe un difensore capace di avere un grande impatto. Chiunque lo prenda, farà un grande affare».

"Rashford poteva dare di più. Walker? Parlano i trofei. Anche se ..." — Su dove vede più Walker nel Milan di Sérgio Conceição, se a destra o al centro della difesa: «Il suo ruolo naturale è quello di esterno destro nella difesa a quattro o di laterale sempre da quella parte nel 3-5-2. Con Pep Guardiola ha fatto pure il marcatore di destra nella linea a tre, ma in quella posizione non puoi mai distrarti e lui a volte nella marcatura sui piazzati ... si dimentica l’uomo sul secondo palo. Da difensore centrale nella linea a quattro credo non si troverebbe bene. Per questo lo vedo meglio come terzino».

Su Walker leader carismatico: «Assolutamente. Per lui parlano i trofei che ha conquistato con il City avendo sempre un ruolo di primo piano nella squadra e nello spogliatoio. Non dimentichiamoci che è anche titolare in nazionale. È uno che spinge tanto: la fascia la percorre parecchie volte e piazza buoni cross o arriva alla conclusione».

Sul Milan tra Rashford e Walker: di chi avrebbe più bisogno? «Questo tipo di valutazioni spettano ai dirigenti rossoneri, che conoscono bene le richieste di Conceição e le necessità della squadra, non al sottoscritto. Mi limito a dire che siamo di fronte a due calciatori di grande livello, due elementi che in Italia potrebbero dare il loro contributo anche a un club importante come il Milan. Anzi, che potrebbero fare la differenza». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tomori alla Juventus? Ecco chi arriva al suo posto >>>