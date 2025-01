Oscar Mingueza e Saba Goglichidze per sostituire Fikayo Tomori al Milan | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Questo pomeriggio, ore 18:30, il Milan di Sérgio Conceição sarà di scena allo stadio 'Sinigaglia' di Como per il recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 ma l'attenzione dei tifosi, oltre che sul campo, è incentrata anche sul calciomercato invernale. I rossoneri, infatti, hanno bisogno di innesti importanti nel loro organico per innalzare il livello di competitività in vista della seconda parte di stagione anche se, al momento, si registrano soltanto tante chiacchiere e poca sostanza. La situazione è destinata a infuocarsi nella seconda metà del mese di gennaio. PROSSIMA SCHEDA