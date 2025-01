Solo in caso di rifiuto dell'attaccante, virata su Walker (Manchester City)

Soltanto nel caso in cui Rashford non dovesse scegliere il Milan come approdo per la seconda metà della stagione 2025-2026, il Diavolo virerà su Kyle Walker, difensore inglese classe 1990 in uscita dal Manchester City. Per regolamento federale, infatti, i rossoneri possono tesserare soltanto un giocatore britannico in questa finestra di calciomercato.