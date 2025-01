Milan, buon compleanno al ‘Black Panther’ Emerson Royal: 26 anni oggi

Nato a San Paolo nel 1999, Emerson Royal iniziò a giocare a calcio nel Ponte Preta, con il quale esordì il 22 febbraio 2017 nel match del campionato paulista contro il Linense. Nel 2018, egli passò all'Atlético Mineiro, con cui giocò 23 partite segnando un gol contro lo Sport Recife. Nel gennaio del 2019 il Barcellona, in sinergia col Betis Siviglia, lo acquistò per 12 milioni di euro. Il brasiliano, il 21 febbraio, esordì col club andaluso in Europa League contro i francesi del Rennes, mentre il 27 settembre segnò il suo primo gol col Betis contro il Villarreal. Coi verdibianchi, giocò 79 partite e segnò 5 gol.