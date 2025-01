Difficile, infatti, che il Barça ora molli Araújo. Così, per la 'rosea', Giuntoli sarebbe tornato su Tomori. L'ex Chelsea ha ripreso centralità, e un posto da titolare, nel progetto tecnico del Milan con l'avvento del nuovo allenatore, Sérgio Conceição. Ma per il club di Via Aldo Rossi la proposta della Juve sarebbe definita come "ghiotta".

Proposta di 30 milioni di euro così strutturata — Darebbe, infatti, l'opportunità di realizzare una bella plusvalenza. Non se ne farà, eventualmente, nulla prima dello scontro diretto Juventus-Milan di sabato in campionato. Dopo, però, i due club potrebbero parlarne in maniera approfondita. La Juventus vorrebbe prendere Tomori dal Milan in questo calciomercato invernale in prestito oneroso (5 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato a obiettivi semplici fissato a 20.

In aggiunta, bonus fino a 5 milioni di euro, con la cifra totale dell'operazione che toccherebbe quota complessiva di 30 milioni di euro. Visto l'impiego di Matteo Gabbia e Malick Thiaw, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, è una cifra che potrebbe far cedere i rossoneri.