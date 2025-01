Calciomercato Milan, Rashford: il Barcellona spinge. Ecco cosa serve

Calciomercato Milan, i rossoneri sarebbe concentrati sui cambi in attacco. In uscita Okafor e Jovic e occhi sul possibile colpo Marcus Rashford. Non solo, il Diavolo potrebbe rinforzare la squadra anche in difesa e a centrocampo. Tanti i nomi già usciti per la mediana rossonera, anche se al momento non sembra esserci un vero favorito per potere arrivare alla corte di Sergio Conceicao. L'attaccante del Manchester United dovrebbe scegliere tra i rossoneri e altre squadre molto interessate a lui. Ecco le ultime novità dalla Spagna e sul Barcellona.