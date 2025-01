Marcus Rashford si avvicina al Milan. Così apre 'La Gazzetta dello Sport' sul calciomercato rossonero . L’attaccante inglese, si legge, avrebbe già espresso al club rossonero il suo gradimento a un trasferimento in Serie A, campionato che preferisce rispetto alla Bundesliga. Il Manchester United avrebbe aperto al prestito “secco” , ovvero fino a giugno, senza diritto di riscatto. Un assista per il calciomercato del Milan, che così dovrà pagare “solo” l’ingaggio fino al termine della stagione 2024-25, senza cercare un accordo con il giocatore per le prossime stagioni. Attualmente Marcus è legato allo United fino al 2028 e guadagna più di tredici milioni netti.

Ieri, continua la rosea, l’agente della punta ventisettenne è volato a Barcellona per valutare un interessamento dei blaugrana che hanno potuto nuovamente iscrivere tra i calciatori utilizzabili Dani Olmo e Pau Victor, ma che non hanno ancora risolto i loro problemi con il Fair Play della Liga. Il Milan, da questo punto di vista, non ha problemi visti i bilanci in positivo. Buone referenze a Rashford sono arrivate dal suo connazionale Tomori. Per Marcus garantisce Ibrahimovic che è stato suo compagno di squadra. Lo United vorrebbe puntare su Gyokeres, ma si potrebbe accontentare di Kolo Muani, nome nella lista del Milan e anche della Juventus. Il piano b di Rashford resterebbe Trincao, nome da non scartare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rivoluzione sugli esterni? Pronto il clamoroso doppio colpo