Il Milan continua ad essere interessato a Marcus Rashford , ma se si dovesse proseguire come gli ultimi giorni la corsa all'attaccante inglese potrebbe farsi molto difficile, dato il numero di big sulle sue tracce. Si era parlato qualche giorno fa del Como , anche se questa notizia è stata smentita abbastanza in fretta, ma restano una serie di club pronti ad accoglierlo in questa sessione invernale di calciomercato.

A partire dalla Juventus in Italia, proseguendo con l'Arsenal in Inghilterra, fino al Barcellona in Spagna. Per altro secondo le ultime indiscrezioni il fratello Dwaine Mainard sarebbe proprio nella penisola iberica in queste ore. Intanto secondo quanto riferito da Mike McGrath del quotidiano 'The Telegraph' su Marcus Rashford ci sarebbe anche il Monaco. Il club francese lo avrebbe inserito nella sua rosa di obiettivi per questa finestra di gennaio. Pronta anche una buona offerta.