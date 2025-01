Milan, ora si fa sul serio: il Cagliari è la prima tappa per la ripartenza

Dopo i festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa, è arrivato il momento di iniziare la ripartenza. Già, poiché il tempo stringe e il Milan inizia il girone di ritorno del nostro campionato all'ottavo posto in classifica. Non bisogna certamente ricordare quanto sia importante la qualificazione alla prossima Champions League, sia economicamente che sportivamente parlando. Vero, i rossoneri hanno ben due partite da recuperare, contro Bologna e Como, ma questo deve diventare solo un stimolo in più e non un pretesto. Se, infatti, il Diavolo vincesse oggi i due match in meno, arriverebbe a quota 33 punti e si piazzerebbe al quinto posto: a più 1 dalla Juventus e a meno 2 dalla quarta posizione occupata dalla Lazio.