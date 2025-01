Milan, Rashford un colpo da 90: ma quali sono i pro e i contro dell’affare?

Il mercato di gennaio potrebbe donare al Milan un giocatore di assoluto livello. I tifosi rossoneri gongolano all'idea di poter ammirare un trio offensivo pieno di talento e qualità: Leao-Rashford-Pulisic . Il giocatore inglese sembra essere il principale obiettivo del Diavolo e questo non fa che aumentare l'entusiasmo della piazza, soprattutto dopo la grande vittoria in finale di Supercoppa contro l' Inter . Le difficoltà, tuttavia, sono tante e riguardano, in particolar modo, lo stipendio del nazionale inglese. In attesa di scoprire nuovi sviluppi, andiamo ad analizzare quelli che sono i pro e i contro dell'affare Rashford .

I pro

Che dire? Con il suo possibile ingaggio, il Milan andrebbe ad aggiungere in rosa un elemento di grandissimo valore. Nonostante le prestazioni di questa stagione, che comunque annotano 24 presenze, 7 gol e 3 assist, l'attaccante inglese non sta vivendo un bel momento per delle questione che riguardano anche fattori extra-campo. Siamo dunque certi che, per numeri e qualità, Rashford farebbe certamente caso al Milan, ma, come tutti i giocatori che sbarcano per la prima volta in Serie A, avrebbe bisogno di tempo per adattarsi a un calcio più tattico rispetto alla Premier League. Inoltre, il suo ipotetico arrivo potrebbe sanare quella rottura creatasi fra la società e la tifoseria. Un colpo da 90, trattandosi di un calciatore che permetterebbe ai rossoneri di fare un gran bel salto di qualità. Infine, la sua duttilità concederebbe a Sergio Conceicao di sperimentare nuovi moduli e nuove trame di gioco.