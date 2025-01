"Il trionfo è un bugiardo che porta alla rovina", come ha gestito la vittoria e sugli spazi in difesa come difetto: "Abbiamo avuto occasioni da rete noi e anche loro. Una delle cose che non sono andate è questa. Abbiamo fatto errori sulla pressione, nelle tempistiche e nella zona. Ci sono cose da migliorare senza dubbio. Il modo di vivere un successo è pensare subito che abbiamo un altro davanti che è più importante di quello passato. Ho goduto in quel momento, ho ballato, ma in aereo già pensavo a cosa fare per far stare concentrati i ragazzi".