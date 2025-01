Milan, Conceicao cambia tutto! Ora serve la cosa più significativa

Milan , Conceicao è arrivato da poco più di una settimana al Milan. Domani sarà il momento di un test importante: il portoghese debutta sulla panchina rossonera in Serie A. In Supercoppa italiana meglio non poteva andare: due vittorie in rimonta contro le rivali storiche Juventus e Inter e un trofeo con solo due partite alle spalle. Un record per qualsiasi allenatore passato al Milan. Qualcosa di tattico si è visto, con cambi anche durante l'intervallo che hanno funzionato, visto che entrambe le rimonte sono nate nella ripresa. Quello che è veramente cambiato dal Milan di Paulo Fonseca è la voglia e lo spirito . Sono cambiati gli occhi di alcuni giocatori e due indizi fanno già una prova.

Milan, Conceicao ha cambiato la cosa più importante. Ora serve una cosa

Sergio Conceicao ha fatto già la cosa più difficile: entrare nella testa dei giocatori. Cosa mai successa davvero nei sei mesi con Paulo Fonseca. Ora resta un altro scatto molto importante da fare: vincere con continuità anche in Serie A. La sfida contro il Cagliari rievoca brutti ricordi per i tifosi rossoneri. All'andata il Diavolo arrivava dalla roboante vittoria sul Real Madrid, ma non è riuscita ad andare oltre il 3-3 contro i sardi. Un pericolo che Conceicao deve assolutamente evitare. Già con Fonseca sembrava poter essere arrivata la svolta dopo la vittoria nel derby e appunto contro i blancos, ma il portoghese non ha mai trovato continuità. Per Conceicao arriveranno tante partite nei prossimi giorni: Cagliari, Como e Juventus nell'arco di una settimana. Tre partite importantissime per i rossoneri vorranno davvero giocarsi un posto in Serie A. Come detto Conceicao sembra entrato nella testa dei giocatori, ora non basta il cambio di mentalità, ma servirà anche il gioco se si vorrà raggiungere il quarto posto in campionato. La palla è tra i piedi del portoghese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rashford, preferenza al Diavolo! E tatticamente...