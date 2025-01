Calciomercato Milan – Rashford, preferenza al Diavolo! E tatticamente…

Marcus Rashford al Milan è possibile? Questa la domanda che si fa 'Il Corriere dello Sport' in edicola. E la risposta dello stesso quotidiano è un secco 'si'. Dopo l'incontro con l'agente dell'inglese, la trattativa resta in piedi, senza al momento scossoni, positivi o negativi che siano. Le due parti si dovrebbero presto riaggiornare, anche se la concorrenza è molto folta. L'ultima squadra messasi in fila è il West Ham del neo tecnico Graham Potter. Difficile che il giocatore possa essere ceduto dal Manchester United in Premier League. Anzi, scrive il Corriere, per lui l'Italia è l'opzione più gradita. E, in particolare, il Milan.