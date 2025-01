Un successo che lancia il Milan

La vittoria di Conceicao nella Supercoppa non è solo un dato statistico, ma rappresenta anche una dimostrazione di come il tecnico sia riuscito a trasmettere la sua mentalità vincente in tempi record. La squadra, compatta e brillante, ha superato le difficoltà delle semifinali contro la Juventus e ha dato il massimo nella finale contro l’Inter, in un derby dal grande significato simbolico.