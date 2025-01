Pagelle Derby Inter-Milan 2-3: Rafa Leao titanico, Pulisic splendido

PAGELLE DERBY INTER-MILAN - Dalla partita di oggi il Milan ne esce decisamente positivo. Al di là di tutto e del risultato finale. I rossoneri giocano un primo tempo di controllo totale, mettendo spesso i nerazzurri alle corde, mettendoli in difficoltà in fase difensiva e non concedendo nulla. Le occasioni non mancano: da Reijnders un paio di volte a Jimenez, più diversi traversoni non andati a buon fine. I nerazzurri hanno una palla gol sventata da Maignan e poco altro. Il controllo del pallone è sempre rossonero. Peccato che la coppia Jimenez ed Emerson Royal regali il gol del vantaggio proprio all'ultimo secondo del primo tempo. Immeritato, ingiusto, ma pesante. Il secondo tempo inizia anche peggio, con una mazzata: il 2-0 immeritato. Però il Milan non si scompone e la ribalta con l'anima, ma soprattutto con Rafa Leao, eccezionale. Tre gol tutti con la sua firma. Guadagna la punizione trasformata da Theo Hernandez, gli serve il pallone per l'assist a Pulisic e dà la palla ad Abraham. Vince il Milan meritatamente, vince Conceicao.